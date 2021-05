Dans un entretien accordé à L’Equipe, Christophe Galtier annonce que « c’est le moment de quitter Lille », après le titre de champion de France.

Au surlendemain du sacre lillois et au lendemain de ses déclarations sur RMC dans lesquelles il affirmait qu’il n’avait « pas encore pris sa décision », Christophe Galtier annonce son départ. Il n’honorera pas sa dernière année de contrat avec le LOSC, qu’il va donc quitter après ce titre en Ligue 1. Pour quelle destination ? Mystère. Lyon et Nice lui font une cour assidue. Naples est également sur les rangs. Galtier a le choix. On devrait être très vite fixé.