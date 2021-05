Les Dogues engrangent un nouveau trophée en Ligue 1, dix ans après le dernier. Un titre historique, le quatrième de Champion de France pour le LOSC. Une saison inoubliable mais après les fêtes, place aux doutes. Que nous réserve la suite ?

Les supporters lillois vivent un véritable conte de fées ces dernières semaines. Une belle histoire qui s’est achevée le weekend dernier par un titre de Champion de France historique. Une réussite qui cache les nombreux doutes qui entourent la situation économique du club nordiste qui connaît quelques difficultés. Preuve de ces problèmes financiers, l’arrivée du nouveau président Olivier Létang à la tête du club en décembre dernier. L’effervescence laisse désormais place aux doutes. Quels changements ? Qui partira ? Qui ne partira pas ? Personne ne sait véritablement ce que l’avenir réserve au club nordiste.

Départs / Arrivées : les certitudes

Grand artisan de la consécration du LOSC cette saison, Mike Maignan avait des envies d’ailleurs. Une volonté déjà bien connue de la direction lilloise qui pensait déjà s’en séparer la saison dernière. Un départ avorté qui a lieu cette année, le portier lillois est à Milan et signera bientôt avec le club lombard. Une opération de 15M€ + bonus. Autre certitude côté départ, Boubakary Soumaré (22 ans) devrait suivre le même chemin et s’exiler à l’étranger. La Premier League semble être sa future destination. Estimé à 23 millions d’euros, il est une belle valeur marchande côté lillois. Leicester semble tenir la corde.

Pour les arrivées, plusieurs retours de prêt sont attendus et plus particulièrement celui de Angel Gomes. L’Anglais de 20 ans a montré de très belles choses à Boavista et les supporters ont hâte de le voir fouler les pelouses du Stade Pierre-Mauroy. Saad Agouzoul (22 ans), Hervé Koffi (23 ans), Cheikh Niasse (21 ans), Leo Jardim (25 ans) et d’autres prêtés feront leur retour en terre nordiste avec des attentes plus ou moins élevées.

Olivier Létang l’a déjà évoqué, la priorité est de réduire le nombre de contrats professionnels. Une manœuvre qui permettra aux Dogues d’économiser des sommes non négligeables sans forcément totalement chambouler le groupe professionnel qui a soulevé le titre. Du moins, c’est ce que les supporters espérent.

Les départs pressentis

Une chose est certaine à Lille, c’est que le club a besoin d’argent et que des départs auront lieu. Si 2 départs (Maignan et Soumaré) sont déjà entérinés, d’autres devraient suivre. En défense, les cas de Sven Botman (21 ans) et de Zeki Celik (24 ans) font trembler les supporters. Débarqué l’été dernier pour remplacer Gabriel, parti à Arsenal, le Néerlandais a explosé en à peine quelques mois. Arrivé pour 8 millions d’euros, le défenseur est estimé à 30 millions d’euros. En cas de départ, il faudrait qu’une offre très importante pointe le bout de son nez. Le cas du Turc est plus complexe. Zeki Celik est au club depuis déjà 3 ans. Un départ est évoqué pour le latéral droit qui vaut désormais 20M€. Une crainte particulière pour le LOSC qui n’a personne derrière l’ancien d’Istanbulspor pour couvrir ce poste à l’exception d’un Jérémy Pied en souffrance. Enfin, totalement dépassé par Reinildo, Domagoj Bradaric (21 ans) pourrait s’envoler vers une nouvelle destination. La Lazio était sur le coup.

Au milieu de terrain, Renato Sanches (23 ans), pisté par la Roma de José Mourinho, pourrait potentiellement quitter le club lillois tout comme Xeka (26 ans). Le destin de ce dernier semble être dépendant de celui de Christophe Galtier. Si le technicien français s’en va, le Portugais prolongera. En attaque, 4 joueurs pourraient potentiellement quitter le LOSC. Jonathan Ikoné (23 ans), Jonathan Bamba (25 ans), Luiz Araujo (24 ans) et Yusuf Yazici (24 ans). Les deux Jo semblent être à la fin d’une histoire, d’un cycle et pourraient avoir envie de fouler de nouvelles pelouses alors que le Brésilien stagne et reste bloqué dans son rôle de super remplaçant. Le cas de Yusuf Yazici est différent. Le Turc a impressionné en Europe de part ses performances en Europa League. Un départ n’est pas forcément prévu par la direction mais un nouveau challenge pourrait l’attirer loin du Nord.

Enfin, le dernier départ est celui du coach, Christophe Galtier. Annoncé à l’OL, à l’OGC Nice ou à Naples, son avenir s’éloigne du LOSC.