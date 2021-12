Le tirage au sort de la C1 n’a pas fait que des déçus, notamment le l’autre côté de la Manche.

Invité de ‘l’After Foot’ hier soir sur RMC, le journaliste Julien Laurens est revenu sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le LOSC a notamment tiré un très gros morceau, pour le plus grand bonheur des supporters de Chelsea.

« Gourvennec était heureux de voir que le tirage opposait Lille à Chelsea. Et je peux le comprendre, les Lillois n’ont rien à perdre et ils vont jouer contre le dernier champion d’Europe. Chelsea, en ce moment, c’est une machine un peu enrayée avec plus de buts encaissés et moins d’efficacité. C’est une période un peu laborieuse notamment à cause de la fatigue apparente et des nombreux blessés. Mais quand cette équipe est en forme et au complet, c’est une machine. L’évolution est assez sympa à voir depuis l’arrivée de Tuchel. Je ne pense pas qu’ils vont prendre de haut le LOSC, mais sur le papier, ce sera plus facile pour les Blues. Tout le monde espérait Lille. »