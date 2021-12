Le coach parisien est sorti du silence pour commenter le tirage au sort de la C1 qui se déroulait hier.

Dans un entretien publié ce mardi sur le site du PSG, Mauricio Pochettino a donné son ressenti concernant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui verra s’opposer le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

« Ce sera une double confrontation difficile car c’est une équipe qui a un super coach et de super joueurs. Nous allons affronter le Real Madrid qui est une équipe habituée à gagner la Ligue des champions, une équipe avec une histoire et beaucoup d’expérience. Il est donc clair que nous aurons à jouer un match très difficile. Bien sûr, nous devons être confiants. Nous avons une grande équipe, de grands footballeurs, avec beaucoup de talent et je ne doute pas que nous arriverons de la meilleure des manières et toujours avec beaucoup de confiance en nos joueurs. Nous avons suffisamment de qualités pour remporter cette confrontation et passer au tour suivant. C’est l’objectif du PSG. »