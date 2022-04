Détenteur d’une partie des droits TV de la Ligue 1, Free sort du silence et imite Canal+ en saisissant la justice. Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour la LFP.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la Ligue de football professionnel. Après Canal+ et BeIn Sports, Free a assigné, le 15 mars dernier, la LFP en justice. Une information révélée par L’Equipe qui indique que, comme les deux groupes audiovisuels, l’opérateur juge disproportionné le montant de 42 millions d’euros à verser chaque saison pour la diffusion de la Ligue 1 sur son site et son application. Une somme basée sur l’appel d’offres réalisé en 2018, avant l’échec Mediapro.

Suite à l’accord conclu avec Amazon en juin 2021, Free avait affiché son mécontentement en payant sa facture avec quelques jours de retard avant de se plaindre par courrier. Une nouvelle assignation en justice pour la LFP dont le dossier devrait être traité en décembre prochain.