Ancienne numéro une mondiale, Simona Halep va changer de coach prochainement. La Roumaine va intégrer l’académie du Français Patrick Mouratoglou.

« Aujourd’hui je démarre une nouvelle aventure dans ma carrière de coach. Dans les huit derniers mois, j’ai réalisé à quel point entraîné me manquait. C’est ma passion et je sens que j’ai encore beaucoup à donner. […] A la fin d’Indian Wells, elle est venue me demander si j’étais disponible. Ce n’était pas encore le bon moment. Quelques semaines après, j’ai eu une conversation avec Serena, et la porte s’est ouverte pour travailler avec Simona ». S’est exprimé Patrick Mouratoglou sur ses réseaux sociaux. L’entraîneur tricolore est connu pour avoir coaché l’Américaine Serena Williams pendant plusieurs années.