Le Real Madrid, qui est leader de la Liga, traverse une période compliquée depuis quelques semaines avec notamment une défaite, 1-0, face au Paris Saint-Germain, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avant le déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, samedi à 18h30, Carlo Ancelotti a pointé du doigt les faiblesses de son équipe mais il assure travailler dur pour retrouver de la confiance: « On est moins bien depuis la Supercoupe d’Espagne (victoire en finale le 16 janvier contre Athletic Bilbao, 2-0). Et c’est vrai, ces derniers temps, on est bien meilleurs en seconde période mais ce n’est pas un problème physique. On a parlé entre nous de ce problème. Et le match face au Rayo Vallecano arrive à point nommé car c’est l’une des meilleures équipes de la Liga dans les trente premières minutes. On est en train de bien combiner le travail technique et le travail physique. Je suis persuadé qu’on va s’améliorer sur ce second point. On est aussi en train d’essayer de changer au niveau de notre stratégie, en étant plus intenses, plus agressifs et en pressant plus haut, a détaillé Ancelotti avant d’ajouter, on a bien progressé cette semaine je suis optimiste. »