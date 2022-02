En difficulté sportive, l’AS Saint-Etienne a tapé fort en enrôlant Pascal Dupraz. Roi des missions sauvetages, le technicien français semble plaire dans le vestiaire des Verts.

Lanterne rouge il y a encore quelques semaines, l’AS Saint-Etienne est désormais en seizième position avec 22 points au compteur. Loin d’être sauvés, la mission sauvetage de Pascal Dupraz est néanmoins en bonne alors que lui et ses hommes viennent d’enchaîner 4 rencontres consécutives sans défaite. Une nouvelle dynamique qui pourrait s’expliquer par une harmonie retrouver dans le vestiaire stéphanois.

« C’est difficile de parler d’un coach quand il n’est plus là. Claude (Puel, ndlr) avait des qualités et des défauts, comme moi j’en ai. Il a une approche différente de celle de Pascal Dupraz. C’est vrai que moi je me retrouve avec Pascal car c’est quelqu’un de très proche des joueurs. J’ai besoin de ça, de cette proximité. Je pense que ça fait du bien au groupe« , a déclaré Romain Hamouma en conférence de presse.