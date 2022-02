Ce samedi à21h, le Paris Saint-Germain reçoit l’ AS Saint-Etienne, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur ses stars Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Comme attendu, Leandro Paredes, Ander Herrera et Sergio Ramos ne sont pas de la partie. Tout comme Achraf Hakimi forfait de dernière minute. « Le staff médical laisse Achraf Hakimi au repos 48-72h suite à une réévaluation musculaire du quadriceps ce matin », explique le club.

Le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de l’AS Saint-Etienne: