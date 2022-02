Dans une interview accordée au Progrès, Romain Faivre, qui a quitté Brest pour l’Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal, a évoqué ses débuts avec le club rhodanien. Il a également confié son désir de porter un jour le maillot de l’équipe de France.

Romain Faivre en équipe de france ? C’est le rêve du numéro milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais. Cet hiver, les lyonnais ont déboursé 15 millions d’euros pour acquérir le joueur sous contrat avec le Stade Brestois. Dans une interview accordée au Progrès, Romain Faivre est revenu sur ses débuts avec son nouveau club mais a également fait part de son envie de porter le maillot de l’équipe de France: « Lyon s’intéressait à moi depuis mon arrivée à Brest, mais je laissais mes représentants s’en occuper. Là, ils ont rencontré Bruno (Cheyrou) et M. Ponsot, en vue d’un transfert cet été. Le transfert de Bruno Guimarães a facilité les choses dès cet hiver», a expliqué le Français de 23 ans avant d’ajouter : «je suis venu ici pour jouer car Lyon m’a recruté pour mes qualités. Il faut montrer ce qu’on sait faire, sur le terrain, rien ne change. Pour rester dans l’équipe, il faut être performant le week-end et à l’entraînement. Je sais que je vais monter en puissance, me libérer de plus en plus. Forcément, je l’ai dans un coin de ma tête. Lyon est réputé pour emmener ses meilleurs joueurs en équipe de France. Il faut avoir des ambitions, sans brûler les étapes. Si je fais de très bonnes performances en club, l’occasion peut se présenter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. »

Depuis le début de la saison, Romain Faivre a joué 25 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Brestois et l’OL, pour 8 buts et 6 passes décisives. Il sera dans le groupe de Peter Bosz pour affronter Lille, champion de france, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.