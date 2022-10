Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zidane avoue avoir quelques fourmis dans les jambes.

De passage à Paris ce lundi et plus particulièrement au musée Grévin pour la présentation de sa nouvelle statue de cire, Zinédine Zidane (50 ans) n’a pas pu échapper aux questions concernant son avenir.

« Est-ce que le costume d’entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite », a lancé l’ancien coach du Real Madrid. Libre de tout contrat depuis son départ de la capitale espagnole en 2021, Zizou a longtemps été associé au Paris Saint-Germain et à l’équipe de France. Mais il faudra attendre de voir le résultat des Bleus au Qatar avant d’envisager la possibilité de voir Zidane prendre la place de sélectionneur de Didier Deschamps.

L’ancien numéro 10 a d’ailleurs évoqué cette Coupe du monde 2022, marquée par de nombreuses polémiques. « Je pense qu’il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et à la Coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir du football », a-t-il glissé. « Ce qu’on va dire sur les polémiques ne sera jamais juste, vrai, opportun. Il faut laisser la place au foot et à la compétition, pour que les passionnés passent un bon moment. »