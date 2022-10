Recruté par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele est heureux de faire partie du groupe parisien et il est impressionné par l’ambiance que mettent les fans du PSG, que ce soit à domicile ou même hors de leur base.

Au cours d’une interview accordée à ‘PSGTV’, le défenseur central français de l’équipe a rendu un bel hommage aux supporters du Paris Saint-Germain et il encourage ces derniers à poursuivre sur leur lancée. « Le public nous aide, on a besoin d’eux et ils nous aident à donner le meilleur. Ils font un bon travail et c’est à nous de leur rendre sur le terrain. Pour le match face à la Juventus en Ligue des champions ils avaient fait un tifo vraiment magnifique. D’un point de vue personnel, oui je les ressens du terrain. Ça nous aide beaucoup, avant et pendant le match. »