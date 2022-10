L’ancien joueur de l’équipe de France fait son retour à Paris… non pas sur le banc du PSG mais bien au musée Grévin.

« Le temps passe, le personnage de Zinédine n’est plus sur le parcours, jugé par la direction plus assez ressemblant. Mais pas un jour ne passe sans que des visiteurs ne s’étonnent de son absence : ‘Nous n’avons pas vu Zinedine Zidane.’ Il est alors décidé de le recontacter. Zinédine accepte de recevoir à nouveau l’équipe des ateliers de création », a expliqué le musée Grévin via un communiqué transmis à la presse ce lundi. « Covid oblige, les diverses séances de pose ont dû être reportées mais enfin les visiteurs vont pouvoir l’admirer dès le 25 octobre. »

Cette fois la statue de Zidane sera grimée en entraîneur et positionnée au bord d’un terrain où évoluent Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Une belle équipe à coaché pour le Marseillais, qui rêve dans la vraie vie de reprendre les rênes de l’équipe de France.