Prêté pour une deuxième saison consécutive, Amine Harit est comme un poisson dans l’eau.

Indésirable du côté de Schalke 04, Amine Harit parvient à retrouver des couleurs sous la bannière de l’Olympique de Marseille. Prêté pour la deuxième fois d’affilée, l’international marocain de 25 ans vit un rêve éveillé. Dans un rôle mixte entre super-sub et titulaire indiscutable, il s’illustre notamment sur la scène européenne avec 3 passes décisives et 1 but au compteur en Ligue des Champions. Des performances remarquables qui laissent entrevoir un épanouissement certain.

“Marseille respire par le foot. Il n’y a que des supporters d’un même club, pas comme dans les autres villes. Tout ce qui entoure l’OM me motive et me transcende. Il faut le vivre pour comprendre les émotions que transmettent les supporters« , a confié Amine Harit dans des propos accordés à RTL.