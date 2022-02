Voici les résultats de la soirée en Ligue Europa.

Bousculés par la Lazio et menés au score, les joueurs de Porto ont assuré l’essentiel ce jeudi avec une victoire 2-1 sur leur pelouse grâce à un doublé signé Toni Martínez. Même bilan pour l’Atalanta, qui a pu compter sur un doublé de son défenseur Berat Djimsiti pour renverser l’Olympiakos.

Dans les autres matchs de la soirée, le FC Séville a pris une bonne option sur la qualification en battant le Dynamo Zagreb 3 à 1. Le Français Anthony Martial, arrivé en prêt cet hiver, à d’ailleurs inscrit son premier but sous les couleurs du club andalou. Enfin, Leipzig et la Real Sociedad se sont quitté dos à dos au terme d’un match spectaculaire. Malgré un but de Christopher Nkunku, les Allemands ont concédé le nul (2-2).

Porto 2 – 1 Lazio Rome

Leipzig 2 – 2 Real Sociedad

Atalanta 2 – 1 Olympiakos

Séville 3 – 1 Dynamo Zagreb