En manque de temps de jeu cette saison, Steve Mandanda a déjà le match retour en ligne de mire.

Titulaire ce jeudi lors de la victoire de l’Olympique de Marseille (3-1) face à Qarabag en Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda s’est arrêté au micro de W9 après la rencontre.

« Un match compliqué, on a joué une équipe qui avait énormément d’envie, qui était pas mal dans l’utilisation du ballon. On a eu du mal à se créer les premières occasions. Et ce coup de pied arrêté (sur le 1er but olympien, ndlr) nous a fait du bien. Derrière on gagne, ce n’est pas le meilleur match, mais c’est une victoire importante. (…) Ils ont eu pas mal de situations, j’ai fait mon rôle du mieux que je pouvais. Ce soir, je suis content individuellement et collectivement. Mais c’est toujours pareil, on a un match retour difficile qui nous attend là-bas », a glissé le concurrent de Pau Lopez.