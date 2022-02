Le Français Pascal Martinot-Lagarde doit encore se contenter d’une seconde place sur 60 m haies, cette fois derrière l’Américain Grant Holloway.

L’Américain Grant Holloway a dominé jeudi le 60 m haies du meeting en salle de Liévin en 7 sec 35, meilleure performance mondiale de l’année, devant le Français Pascal Martinot-Lagarde (7 sec 46). Holloway, recordman du monde de la distance (7 sec 29) depuis l’an dernier et deuxième performeur de tous les temps sur 110 m haies (12 sec 81), tente de se racheter après une saison 2021 très frustrante marquée par sa 2e place aux Jeux Olympiques de Tokyo qu’il avait pourtant abordés en position de grand favori.

Martinot-Lagarde, champion d’Europe du 110 m haies et qui reste lui aussi sur une année olympique gâchée par les blessures (5e des JO à Tokyo), a lui réussi son chrono le plus rapide sur 60 m haies cette saison après avoir couru en 7 sec 51 à Metz, samedi, et à Val de Reuil, lundi. L’Américain Jared Eaton a terminé 3e en 7 sec 51.