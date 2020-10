L’ancien gardien de l’équipe de France, Bruno Martini, est décédé ce mardi à l’âge de 58 ans.

Michel Platini, son ancien sélectionneur chez les Bleus, a souhaité rendre hommage à l’ancien portier. “C’était le joueur parfait, pour un sélectionneur, parce que c’était un très bon gardien, mais aussi une personne respectée, respectable, un type formidable et gentil. (…) C’était un gardien méticuleux, un coéquipier dévoué et remarquable. Bruno était vraiment un joueur parfait, et discret. Il avait réussi sa carrière, puis sa reconversion. Je l’aimais beaucoup”, a indiqué Platini dans L’Equipe.