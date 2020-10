Kylian Mbappé sort du silence pour évoquer les bonnes actions de Marcus Rashford.

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a pris la parole dans le Mirror pour évoquer les performances de son homologue de Manchester United, Marcus Rashford. Les performances…mais pas seulement. L’international français a aussi parlé des bonnes actions du joueur anglais avec un engagement fort pour lutter contre la pauvreté des enfants.

“C’est un joueur qui joue avec tellement de confiance. C’est l’un des attaquants les plus dangereux d’Angleterre. Paul Pogba a parlé de joueur spécial – et il ne parle pas souvent des joueurs de cette manière. S’attaquer à un problème aussi important que la pauvreté des enfants est l’une des choses les plus importantes que quelqu’un puisse faire. Je respecte donc pleinement le fait qu’il ait fait cela et qu’il essaie de faire un vrai changement”, a indiqué Mbappé.