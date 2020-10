Puma a dévoilé la première paire de crampons avec une signature Neymar seulement un mois après la signature de la star brésilienne avec la marque.

Officiellement présentée, la Puma King Neymar devrait apparaitre aux pieds du brésilien lors des prochains matchs avec le PSG. “Voici une nouvelle édition qui mérite un accueil royal : cette nouvelle PUMA King est la version la plus légère de tous les temps et est conçue pour des mouvements rapides sur le terrain. Avec sa silhouette extrêmement moderne, la semelle extérieure RAPIDSPRINT réactive et les crampons spécialement conçus pour la vitesse et l’agilité, cette chaussure de foot élégante garantit des performances maximales dans un look réduit et de haute qualité”, a indiqué la marque sur son site internet. Les photos des crampons sont à découvrir ci-dessous.