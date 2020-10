Alex Marquez a signé son deuxième podium de suite en MotoGP ce dimanche lors du Grand Prix d’Aragon. Le pilote espagnol avait déjà eu une deuxième place la semaine dernière au Mans.

“Je voudrais tout d’abord remercier mon équipe car on avait quasiment une moto parfaite. On peut toujours l’améliorer, mais elle était vraiment bonne. Ce n’est pas un podium où tu pars devant et tu fais la course devant. Là, c’est un podium avec toutes les lettres. Je me suis senti très bien dès le départ, j’ai pu doubler les motos les unes après les autres sans faire de choses folles. Je suis content même s’il manque un petit quelque chose pour gagner”, a indiqué le pilote Honda dans L’Equipe.

Avant d’ajouter : “Rins a été plus intelligent que moi au départ et a récupéré plus de places que moi (Rins est passé de la 10e à la 4e place). C’était la clé de la course aujourd’hui (dimanche). J’ai même été surpris à un moment d’être aussi rapide sur la piste. J’ai commencé à croire en la victoire quand j’ai vu que Viñales était en difficulté. Car il semblait avoir quelque chose en plus lors des essais. Mais j’ai eu du mal à doubler Joan (Mir). Et ensuite, j’ai fait une petite erreur dans le premier virage à deux tours de l’arrivée et j’ai perdu le contact avec Rins. Mais un deuxième podium de suite reste quelque chose de spécial pour moi et pour l’équipe.”