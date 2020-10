Le Paris Saint-Germain retrouve la C1 ce mardi (21h) face à Manchester United. L’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha demande au PSG de faire très attention au club anglais.

“Manchester a un peu perdu l’équilibre défensif qu’il avait en fin de saison dernière. Il y a aussi une dépendance à Pogba et Fernandes, les meilleurs joueurs du groupe. Les nombreuses erreurs défensives individuelles depuis le début de saison font mal. Mais offensivement ça ne rigole pas. Les jeunes Martial, Rashford et Greenwood sont capables de se hisser au haut niveau et mettre en danger la défense du PSG qui est également en reconstruction après le départ de Thiago Silva. Il y a des choses qui ne pardonnent pas en Ligue des Champions. Paris est prévenu”, a indiqué l’ancien de Man. United dans Ouest-France.