Le Stade Rennais a réalisé un très gros mercato pour renforcer l’équipe dans l’optique de la Ligue des Champions. Selon Denis Balbir, Rennes est en train de devenir une nouvelle place forte du football français.

“Après s’être construit par le haut, le Stade Rennais a amorcé la mutation de son effectif. Comme Saint-Etienne ou Lyon, le club breton a toujours compté parmi les meilleurs formateurs de Ligue 1. C’est toujours le cas avec la génération montante portée par Eduardo Camavinga. Mais il y a désormais un bon mix. Avant, Rennes pouvait claquer des sommes folles pour tenter des coups pas toujours payants. Désormais les besoins sont bien ciblés. Les Rouge et Noir ont de l’argent, ne s’en cachent pas, mais surtout ils le dépensent bien. Sans faire barrage à la jeunesse du club”, a indiqué le commentateur de M6 dans But!.

Avant d’ajouter : “Le Stade Rennais sait où il va. Ses paris sont justes. Les profils choisis sont étudiés et cela fait mouche. Quand on va à Rennes, on évolue dans un club serein, calme et qui a eu des résultats récents. Au niveau des recrutements, c’est devenu l’exemple à suivre côté français. Aujourd’hui, je n’ai pas peur de dire que le Stade Rennais peut être le Lyon de demain. La belle équipe des années 2021, 2022. Alors oui, il n’y aura probablement pas sept titres consécutifs avec la présence du PSG et du Qatar, mais Rennes a la structure pour être à la lutte avec des équipes comme Lille ou Monaco par exemple. Désormais, on a envie de voir jouer Rennes et on sait qu’on verra du beau spectacle.”