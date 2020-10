Dans le documentaire Marcelo Bielsa, le film diffusé sur RMC Sport, Florian Thauvin indique que le technicien argentin voulait l’emmener avec lui à la Lazio en 2016.

Bielsa aurait lâché à Thauvin : “Quand il devait signer à la Lazio, il m’a appelé : «Flo, je vais à la Lazio, je veux absolument que tu viennes»”, indique le champion du monde. Marcelo Bielsa est un grand fan de Florian Thauvin depuis son passage à l’Olympique de Marseille. Au final, «El Loco» avait rapidement démissionné du club italien.

Pourtant, l’attaquant français ne garde pas que des bons souvenirs des entraînements de Bielsa : “Honnêtement, c’était dur. Parfois, Marcelo et moi, on s’est accroché. Mais au-delà de ça, on s’aimait, on se respectait. Mais le fait qu’on travaille, qu’il me demande beaucoup, que je sois fatigué, on n’a pas toujours la lucidité nécessaire.”