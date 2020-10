En 2021, Fernando Alonso sera de retour sur les pistes de la Formule 1. L’Espagnol estime qu’il reste l’un des meilleurs pilotes du monde même après quelques années d’interruption.

“me considère comme un pilote assez complet. Peut-être que j’ai neuf sur dix dans tous les domaines. Peut-être qu’il y a un pilote qui est plus rapide que moi sous la pluie ou le samedi en qualifications, ou en termes de réactivité quand les feux rouges s’éteignent. Mais je pense que je suis proche du sommet dans de nombreuses circonstances et dans de nombreux domaines. Et sur l’ensemble d’un championnat, cela peut faire la différence. Tout au long de ma carrière, lorsque nous avions des moteurs V10 ou des V8, j’ai toujours été présent aux avant-postes. Que ce soit avec les Michelin, les Pirelli, je me suis toujours battu pour les premières places. Je me suis toujours très bien débrouillé quand la piste était humide, et maintenant je suis également allé dans d’autres disciplines des sports mécaniques, notamment au Dakar, où me voir évoluer dans le top 5 était une belle surprise. Sauter dans une voiture et… se retrouver en tête des 500 Miles d’Indianapolis était également une autre belle surprise pour moi”, a indiqué le futur pilote Renault en Formule 1.