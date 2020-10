Le FC Nantes et Jean-Kévin Augustin (23 ans) ont trouvé un accord pour un contrat de 2 ans au sein du club des bords de l’Erdre. L’attaquant est désormais lié aux Jaune et Vert jusqu’en 2022.

Nantes vient d’officialiser l’arrivée de Jean-Kévin Augustin. Formé dans les rangs du Paris Saint-Germain entre 2009 et 2014, le natif de Paris a signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale en 2015 (17 ans). L’attaquant a ensuite rejoint les rangs de Leipzig. Prêté à l’AS Monaco entre septembre 2019 et janvier 2020 (13 matches, 1 buts, 2 passes décisives), le nouveau numéro 20 du FC Nantes a ensuite pris la direction de l’Angleterre et de Leeds United (Sky Bet Championship), pour 3 rencontres jouées.

“De retour en France, c’est désormais au FC Nantes que le néo-Nantais compte bien faire parler sa qualité de finition sur les pelouses de l’Hexagone ! Une qualité notamment aperçue lors du sacre de l’Équipe de France U19 dans le cadre du Championnat d’Europe 2016, en Allemagne. Élu meilleur joueur de la compétition et terminant meilleur buteur du tournoi (6 buts), celui qui avait survolé cet Euro aux côtés, entre autres, de Ludovic Blas, venait alors d’ajouter une grande ligne à son palmarès”, a indiqué le club nantais dans un communiqué.