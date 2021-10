En grandes difficultés financières, le FC Barcelone veut tenter des coups sur le marché des transferts et se lance sur la piste Raheem Sterling. Une cible privilégiée également par le Real Madrid, prêt à jouer un mauvais tour au club catalan.

Depuis la fin du mercato estival et les nombreuses déconvenues barcelonaises, de vives rumeurs entourent le FC Barcelone. Un nom résonne tout particulièrement : Raheem Sterling. L’ailier de Manchester City n’est plus en honneur de sainteté en Angleterre et Pep Guardiola a fait de lui un remplaçant de luxe. Statut que refuse d’endosser l’un des leaders offensifs des Three Lions, désormais prêt à se lancer dans un nouveau défi à l’étranger. Une opportunité que ne veut pas manquer le Real Madrid, tant pour se renforcer que pour mettre un joli pied de nez à son rival de toujours. Une information tout droit venue d’Espagne et plus précisément de Fichajes qui nous informe que Florentino Pérez n’a pas l’intention de laisser le Barça se renforcer tranquillement.