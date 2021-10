Malgré un mercato dantesque et historique, Manchester United vit un début de saison houleux tant sur la scène nationale qu’internationale. Une situation qui s’est répétée ce mercredi alors que les Reds Devils étaient menés 0-2 à la pause.

Les prestations de Manchester United agacent en Angleterre. Ce mercredi, les Reds Devils se sont une nouvelle fois fait peur en étant menés 0-2 pendant de longues minutes avant d’inverser la tendance et de s’imposer en toute fin de rencontre, (3-2). Comme à son habitude, Ole Gunnar Solskjaer s’est reposé sur ses individualités et peut remercier son serial buteur portugais : Cristiano Ronaldo. Une nouvelle prestation insipide de la part du club mancunien qui a révolté Peter Crouch. Le consultant de BT Sport s’en prend ouvertement au technicien norvégien.

« Pep et Klopp étaient à la tête de cette équipe, je pense que les quatre attaquants travailleraient beaucoup plus dur, ils ne s’en sortiraient pas comme ça. Je ne pense pas qu’Ole va énerver les joueurs. On dirait qu’il en a peur. Je vois le langage corporel de certains joueurs qui, sous Pep et Klopp, seraient sortis de l’équipe. » Une belle attaque indirecte envers Ole Gunnar Solskjaer, actuellement au cœur de toutes les tensions à Manchester. Son destin devrait rapidement être scellé au vue des prochaines échéances mancunienne : Liverpool (24/10), Tottenham (30/10), Atalanta (02/11) et Manchester City (06/11).