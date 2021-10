Cet été, Yacine Adli a vécu un mercato mouvementé et a officiellement quitté les Girondins de Bordeaux pour rejoindre le Milan AC. Le jeune de 21 ans est de retour en France sous la forme d’un prêt mais pourrait être distrait par son avenir en Italie.

« Distrait parce qu’il est déjà pris par Milan ? Il est jeune et ce risque existe, c’est certain. Mais avec les Girondins de Bordeaux, nous avons décidé de nous concentrer sur le présent et ce qui se passe ici et maintenant. Nous aussi, en tant qu’entraîneurs, en discutant avec lui, nous avons précisé à quel point le présent compte. Il le savait déjà et vise en fait à s’améliorer jour après jour. C’est un gars très intelligent, au-dessus de la moyenne. Il sait où il veut aller. Il aura besoin de son temps, mais il sait se comporter maintenant« , a déclaré le technicien des Girondins de Bordeaux au Corriere dello Sport.

Des paroles sûrement rassurantes pour les supporters bordelais qui peuvent tout de même craindre une possible déconcentration de leur jeune pépite de 21 ans. Yacine Adli est vu comme tel par son entraîneur : « La première fois que je l’ai vu, j’ai tout de suite sur que c’était un talent : c’est l’un des meilleurs espoirs qui a émergé du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il a toutes les qualités pour progresser et avancer. À l’avenir, il peut faire de grandes choses. Mais il devra travailler, car le talent seul ne suffit pas. Bien qu’il soit joueur professionnel depuis trois ans et qu’il n’ait que 21 ans, Adli est capable de gestes extraordinaires, que l’on n’attend pas d’un si jeune joueur. Il a des qualités importantes, innées, qu’il faut pourtant cultiver, justement parce qu’aujourd’hui le talent ne suffit plus. »