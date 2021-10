L’actualité autour du Paris Saint-Germain est quelque peu insolite ces derniers temps. Mauro Icardi a été absent plusieurs jours à l’entraînement suite à une dispute conjugale avec sa femme et agent, Wanda Nara. Aujourd’hui réconciliées, l’Argentin lui aurait fixé quelques conditions pour leur avenir.

La dispute entre Mauro Icardi et Wanda Nara a semble-t-il touché à sa fin. Pour preuve, le buteur a fait son grand retour à l’entraînement à quelques jours du Clasico face à l’Olympique de Marseille. Néanmoins, malgré ce calme de façade, tout ne serait pas réellement conclu. Selon AS, Mauro Icardi a imposé 3 conditions à Wanda Nara pour que leur couple et leur duo, agent – joueur, perdurent. La première étant que les deux tourtereaux désactivent leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux, qu’elle ne se concentre plus que sur sa carrière de footballeur et son métier d’agent et enfin de ne plus voyager seule. Trois conditions étonnantes alors qu’il semblait être le grand fautif dans toute cette histoire.