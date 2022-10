Lionel Messi ne devrait pas rester encore très longtemps dans la capitale française. Si l’Argentin est annoncé au FC Barcelone depuis plusieurs mois, il pourrait bel et bien faire un pied de nez à son ancien club et finalement découvrir les Etats-Unis.

De nouveau buteur ce week-end avec le Paris Saint-Germain dans la victoire étriquée 4 buts à 3 face au club de l’ESTAC, Lionel Messi confirme sa très bonne forme depuis le début de la saison. L’Argentin n’en finit plus de faire trembler le chemin des filets et il forme un duo exceptionnel avec ses partenaires Neymar et Kylian Mbappé. Malgré tout, la Pulga ne devrait pas s’éterniser dans la capitale et un départ dans les prochains mois ne semblent pas impossible. En pleine préparation avant de disputer sa dernière Coupe du monde en carrière dans quelques semaines, l’ancienne légende du FC Barcelone pourrait bien découvrir un nouveau challenge.

Selon les dernières informations de ‘The Athletic’ le joueur de 35 ans se rapproche de plus en plus d’une aventure aux Etats-Unis. Le média précise que le club de l’Inter Miami est très confiant dans ce dossier et l’écurie présidée par David Beckham pourrait bien annoncer sa signature dans les prochains mois. L’entourage du joueur, notamment son père auraient déjà rencontré les dirigeants américains, d’autant que LM30 possède déjà un bien immobilier dans la région de Miami.

Le PSG espère le prolonger

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, l’Argentin sera donc libre de tout contrat en fin de saison et il pourra même s’engager dans le club de son choix à ce moment-là. Malgré tout, les dirigeants parisiens n’ont pas dit leur dernier mot et il pourrait même offrir une prolongation de contrat au sud-américain. Cette dernière pourrait être d’une année supplémentaire assortie d’une autre en option, soit jusqu’en juin 2024. La direction parisienne est satisfaite du début de saison de son joueur et voudrait le récompenser, alors que le Barça pourrait également tenter sa chance dès cet hiver comme le rapportent les médias espagnols… Une chose est sûre, le natif de Rosario se concentre à 100% sur le Mondial, et il se plongera sur son avenir après la compétition…