Touché après la défaite subie face au FC Nantes, (3-1), le Paris Saint-Germain s’est tourné contre l’arbitrage en se disant victime d’erreurs invraisemblables. Un constat d’échec pour Tony Chapron.

« Le PSG ne supporte pas de perdre. Ils sont dans la frustration. Quand on regarde leurs six cartons à Nantes, et pas dix comme le dit Verratti, ce sont des cartons d’énervement. Quand ils sont en difficulté, ils s’énervent. Ils ne sont pas habitués à perdre« , a lancé Tony Chapron sur le plateau du Late Football Club.