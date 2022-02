Pourtant si critiqué dans l’Hexagone, Rudi Garcia a un passé triomphant, notamment au LOSC où ses mérites sont reconnus. Le Français peut compter sur un soutien inattendu, Joe Cole.

Passé par le LOSC et par Chelsea, Joe Cole est en ébullition avant la rencontre de Ligue des Champions entre les deux formations. A 40 ans, l’Anglais est désormais derrière les micros en tant que consultant sportif. Une belle reconversion pour un joueur qui a illuminé notre championnat pendant une saison. A Lille, l’ancien des Blues a vécu une année inoubliable sur laquelle il revient en vantant notamment les qualités de son ancien technicien, Rudi Garcia.

« Il s’est révélé un fantastique entraîneur durant la saison que j’ai passée avec lui, au point que je considère aujourd’hui que Rudi Garcia est le coach le plus sous-estimé en Europe. J’adorerais le voir entraîner en Premier League. Sur le plan tactique, aucun des entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière ne m’a enseigné autant de choses que lui. […] OK, José reste le meilleur manager que j’ai eu. Mais Rudi m’a vraiment montré qu’on pouvait jouer un football différent, où les joueurs techniques prédominaient. Vous savez, ce n’est plus le cas aujourd’hui mais, en Angleterre, une vision différente du foot a longtemps prévalu. Et puis Rudi était aussi en avance sur son temps dans sa relation aux joueurs » a confié Joe Cole dans des propos recueillis par L’Equipe.