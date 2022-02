Le Français Adrian Mannarino (55e mondial) a été éliminé ce mardi matin du tournoi ATP 500 d’Acapulco au Mexique.

Pas d’exploit pour le tricolore qui est tombé sur plus fort que lui. Sur le dur mexicain, il s’incline en deux manches 6-3 / 6-3 contre l’Américain Taylor Fritz. Numéro 16 mondial et tête de série numéro 7 du tournoi, Fritz se qualifie pour la suite de la compétition et retrouvera le vainqueur du duel entre Feliciano Lopez et Yoshihito Nishioka.