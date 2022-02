A la recherche d’un buteur, le FC Barcelone a fait coup double en recrutant Pierre Emerick Aubameyang. L’ancien d’Arsenal mais surtout du Borussia Dortmund pourrait convaincre Ousmane Dembélé de prolonger au Barça.

Désespéré depuis la retraite brutale de Sergio Agüero, le FC Barcelone s’était lancé à la recherche d’un buteur capable de porter l’attaque catalane. Un recrutement fastidieux qui a finit par aboutir avec le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang. En conflit avec Arsenal, le Gabonais a résilié son contrat avec les Gunners pour s’engager avec le Barça. Des débuts réussis alors qu’il a inscrit un triplé face au FC Valence, (1-4). Mais cette arrivée pourrait avoir été finalisée dans un cadre plus large. L’ancien du Borussia Dortmund pourrait être le dernier atout de Xavi Hernandez pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger son aventure en Catalogne. Une arme secrète digne d’un coup de génie tant les deux hommes sont connus pour être de très bons amis. Une mission commando que confirme, à demi-mots, Pierre-Emerick Aubameyang.

« C’est quelque chose de très spécial parce que nous avons connu une saison incroyable à Dortmund et c’est un joueur incroyable. Ousmane est l’un des meilleurs avec le ballon et comme attaquant, il est incroyable. Pour dire la vérité, je suis vraiment content qu’il soit là et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit : ‘Tu dois rester mec.’ […] Je ne sais pas s’il prolongera vraiment, mais la seule chose que je peux dire, c’est que tout est possible dans la vie« , a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang dans des propos recueillis par Mundo Deportivo.