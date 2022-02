Gardien numéro un de Manchester United, David De Gea s’apprête à croiser la route de son ancien club, l’Atletico Madrid ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Cependant, il en a profité pour dévoiler ses ambitions.

Dans un entretien exclusif donné au site de l’UEFA, le portier espagnol de 31 ans s’est confié sur la suite de sa carrière et il ne se voit pas bouger dans l’immédiat, c’est même tout le contraire. « Je ne renie pas le fait d’être né à Madrid, mais au bout du compte, ce n’est qu’une ville. Maintenant, j’ai l’impression d’être de Manchester ; je me sens comme n’importe quel autre habitant de Manchester. Là où vous êtes aimé et accueilli, vous êtes chez vous. Je suis ici depuis de nombreuses années et, bien sûr, tout peut arriver dans la vie, dans le monde du football, mais honnêtement, je ne me vois pas loin de Manchester United. » A précisé celui qui va affronter ses anciens partenaires ce mercredi soir.

Pour rappel, David De Gea est aujourd’hui sous contrat avec les Reds Devils jusqu’en juin 2023 et sa direction n’a jamais caché son envie de le prolonger avec une année en option supplémentaire…