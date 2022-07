Potentiellement sur le départ, Neymar serait accueilli comme un roi à Newcastle par son homologue brésilien Joelinton.

Récemment annoncé sur le départ, Neymar attise les convoitises. Peu sont nombreux les clubs qui pourront s’aligner sur le salaire de la star brésilienne de 30 ans mais quelques écuries de Premier League le peuvent, et notamment le nouveau riche du football Newcastle. Les Magpies sont toujours à la recherche de la star de leur nouveau projet et ce pourrait bien être l’attaquant du PSG. Là-bas, le joueur de 30 pourrait retrouver deux compères brésiliens Guimarães et Joelinton. Ce dernier est particulièrement emballé par l’idée de joueur sous le même maillot que Neymar.

« Nous pouvons lui trouver une place. S’il vient, ce sera… je ne peux pas l’expliquer. Ney, si tu écoutes ça, tu peux venir ! », a déclaré sur le podcast de Cast FC, l’attaquant de Newcastle. Joelinton est même allé jusqu’à offrir à Neymar le numéro de maillot d’Allan Saint-Maximin. Il a ajouté : « Le maillot 10 l’attend. « Je vais envoyer un message à Bruno. Guimarães a son contact. Il peut envoyer un message pour inviter Ney à Newcastle ».