Défenseur international croate de l’Olympique de Marseille Duje Caleta-Car devrait en toute logique quitter le club olympien durant ce mercato estival. Un départ qui ne semble pas déranger un ancien membre de l’équipe Ronald Zubar.

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandait le coach, il te transmettait ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je ne suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » A déclaré l’ancien joueur de l’OM sur le plateau de ‘Football club de Marseille.’ Pour l’heure, le Croate est toujours sur le marché et pourquoi pas en Italie.