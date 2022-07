Selon les informations de Cope, le Paris Saint-Germain voudrait se séparer cet été de Neymar et de Lionel Messi même si les vendre risque d’être compliqué.

C’est la révolution au PSG ! Après avoir mis en vente le vice-capitaine Presnel Kimpembe, le club ne voudrait plus aussi de Lionel Messi et de Neymar, selon les informations de Cope. Les deux stars du PSG n’entreraient plus dans les plans du club et de leur nouveau directeur sportif Luis Campos. Neymar, 30 ans, et Messi, 35 ans, possède tous les deux un salaire très élevé et sont encore sous contrat, les vendre risque d’être un tâche très difficile pour Paris.

En vendant les deux trentenaires, le PSG souhaiterait créer une équipe plus compétitive avec moins de « stars » sous la houlette de Christophe Galtier sur le banc et de Luis Campos en tant que directeur sportif. Autre point que soulève Cope, les champions de France ne souhaiteraient plus défendre à 9. Bien qu’excellent offensivement, quand ils ont la pleine possession de leurs moyens, le Brésilien et l’Argentin ne s’impliquent que très rarement défensivement.