Libre de tout contrat, Andrea Belotti quitte le Torino. Un départ officialisé par l’écurie turinoise. Sa destination n’a pas filtré mais l’AS Monaco serait un point de chute potentiel.

Après 251 rencontres disputées et 113 buts marqués sous les couleurs du Torino, Andrea Belotti tire sa révérence. L’international italien est parti libre de tout contrat et a d’ores et déjà annoncé que sa future destination allait surprendre. En course pour tenter de l’enrôler, l’AS Monaco se frotte les mains.

« Cher Andrea, nous prenons acte de ta décision de te lancer dans une nouvelle expérience, nos routes se séparent à partir d’aujourd’hui« , peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le Torino.