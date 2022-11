Les yeux rivés sur Valence en vue de renforcer son effectif, le FC Barcelone suit de près l’évolution d’un joueur du club de Mestalla. Plus précisément, il s’agit du jeune international espagnol de 22 ans, Hugo Guillamón.

L’objectif n’est autre que de continuer à étoffer son effectif en vue d’améliorer ses performances actuelles. Et plusieurs noms apparaissent sur la scène presque quotidiennement. Dans les pages du journal Mundo Deportivo, on apprend que la direction sportive catalane suit de près le développement de l’un des joueurs les plus remarquables de la saison de Valence.

Hugo Guillamón, milieu défensif de 22 ans a gagné une place sur le terrain après avoir joué comme milieu central sous la direction de Gennaro Gattuso. Ainsi, l’international junior, dont le contrat court jusqu’en juin 2026, a joué dans neuf des dix matchs de championnat disputés jusqu’à présent et a même eu l’occasion d’offrir trois passes décisives à ses coéquipiers. Dans tous les cas, le prix de 50 millions d’euros fixé dans son contrat avec Valence en fait une cible difficile.