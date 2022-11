Alors qu’elle souhaite vendre l’Atlético de Madrid, la direction des Colchoneros aurait l’intention de se séparer de Diego Simeone à l’issue de la saison.

L’incertitude plane autour de l’Atlético de Madrid. D’après les informations publiées par Todo Fichajes, Cerezo et Gil Marin, dirigeants de l’écurie madrilène, auraient l’intention de se débarrasser de leurs parts et ce, dès que possible ce qui devrait conduire à l’éviction de Diego Simeone, bien que son contrat le lie jusqu’en juin 2024 avec les Colchoneros. Une situation dont il aurait lui-même conscience, sachant que son ère arrive à sa fin. Il aurait d’ores et déjà abandonné l’idée de tenter de convaincre ses dirigeants de le conforter malgré leur départ.

De son côté, Gil Marin, CEO de l’Atlético de Madrid, voudrait redynamiser son groupe, persuadé que les Colchoneros sont arrivés à la fin d’un cycle. L’ère de Diego Simeone serait désormais liée au passé. Son idée serait de confier son écurie à Luis Enrique avant de la céder afin de permettre à son écurie de rester attractive. Des adieux sont en préparation et tout le monde, à Madrid, serait déjà au courant.