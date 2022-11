Alors que Neymar et le FC Barcelone étaient mis en cause pour le transfert du joueur en 2013 pour une affaire de corruption, le parquet de Barcelone a finalement retiré sa plainte.

Cette situation risque d’en surprendre plus d’un. En effet, lors de la dernière audition, le procureur avait requis une peine de deux ans d’emprisonnement et 10 M€ d’amende pour Neymar. Ainsi, la plainte est annulée et les accusés (soit Sandro Rossel et Josep Maria Bartomeu, ex dirigeants du FC Barcelone et Neymar) sont acquittés. Dès lors, cette nouvelle est assez surprenante alors que la procédure était déjà bien engagée.

Rappelons que le passage de Neymar au FC Barcelone restera certainement dans la légende. Avec un trio formé autour de Lionel Messi, Luis Suarez et le Brésilien, les Culés ont remportés une quantité de titre absolument astronomique jusqu’au départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain pour le montant record de 222 M€.