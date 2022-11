Le nouvel entraîneur de l’équipe londonienne semble particulièrement en capacité de remettre les Blues sur les rails de la victoire. Afin de compléter son effectif, l’ancien entraineur de Brighton veut récupérer un de ses chouchous : Leandro Trossard.

Belge de 27 ans, l’ailier gauche est toujours autant prodigieux avec son équipe. Arrivé en 2019 en Premier League pour 15,5 M€, le joueur fait ses preuves à chaque rencontre et créée de nombreux espaces et est un grand acteur des récents succès de Brighton. Avec 7 buts en 12 matchs, Leandro Trossard intéresse très fortement son ancien coach. En effet, de son côté, Graham Potter a besoin d’un leader pour son attaque et Leandro Trossard pourrait bien incarner ce visage.

Le tacticien anglais n’a rien à envier à Tuchel pour ses débuts à Chelsea. En effet, l’entraineur est toujours invaincu depuis son arrivée et a connu 5 victoires et un match nul, replaçant les Blues à la 4e place de Premier League et à la première place du groupe de Ligue des champions malgré un début de campagne très difficile. Le coach devrait donc avoir le feu vert de ses dirigeants pour se faire plaisir sur le marché des transferts !