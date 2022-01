Champion d’Europe en titre, Chelsea comptait bien asseoir sa domination en Angleterre en remportant la Premier League. Un rêve bien présomptueux tant les Blues déçoivent. Une aubaine pour le LOSC qui affrontent les hommes de Thomas Tuchel en 8èmes de finale de Ligue des Champions.

Plus ambitieux que jamais après son ascension fulgurante avec Chelsea et son titre remporté en Ligue des Champions, Thomas Tuchel aurait souhaité assoir sa domination sur l’Angleterre en devançant Liverpool et Manchester City en remportant la Premier League. Un objectif bien loin d’être atteint tant les Blues rencontrent de terribles difficultés ces dernières semaines. Sur une série de 4 rencontres sans victoire et à 12 points des Citizens, l’écurie londonienne peut déjà dire adieu au titre. Un échec qu’a du mal à concevoir Thomas Tuchel. Frustré, le technicien allemand sort de ses gonds devant la presse et montre ses failles avant de rencontrer le LOSC en 8èmes de finale de Ligue des Champions. L’espoir est permis pour les Dogues.

« Nous sommes fatigués mentalement et physiquement, cela se voit dans nos performances, c’est aussi simple que cela. Il faut regarder la situation des blessures à long terme, les joueurs clés blessés et le Covid, a expliqué le manager allemand face aux journalistes. Regardez notre calendrier quand nous sommes arrivés à Manchester City, nous avions la League Cup entre les deux, eux non. C’est la vérité depuis novembre. Nous sommes une équipe qui joue, joue et joue« , a déclaré un Thomas Tuchel furieux en conférence de presse.