Alors qu’il vient à peine de quitter son poste de directeur non exécutif au sein de l’écurie Alpine, Alain Prost s’en prend à ses anciens collaborateurs. La première victime est Laurent Rossi, président de l’équipe française de Formule 1.

Prost, quatre fois champion du monde de F1 (1985, 1986, 1989 et 1993), avait un rôle d’ambassadeur/conseiller au sein de l’écurie pour le retour de Renault en F1 en 2016, avant d’être nommé directeur non exécutif en 2019. L’ex-pilote de Renault (1981-1983), âgé de 66 ans, avait un contrat annuel au sein de l’organisation et celui-ci n’a pas été reconduit pour la prochaine saison. Un départ qui semble ravir le Français qui, dans une interview accordée à L’Equipe, s’en est pris ouvertement à ses anciens collaborateurs. Son aventure chez Alpine semble s’être finie en eau de boudin.

« Je n’étais plus impliqué dans les décisions, parfois je ne les partageais pas, même pas du tout, mais je devais continuer de véhiculer la parole officielle. Même en tant que membre du conseil d’administration, je découvrais certaines décisions à la dernière minute. On peut ne pas être écouté, mais être au moins averti à temps. C’est une question de respect. Les relations se sont de plus en plus compliquées, je sentais qu’il y avait beaucoup de jalousie. […] Laurent Rossi veut toute la lumière. Lorsque le patron de l’équipe ne vous dit même plus bonjour, c’est qu’il n’y a plus de plaisir. Il n’y a même plus de respect« , a déclaré Alain Prost lors d’un entretien accordé au journal L’Equipe.