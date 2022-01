Le journaliste de Canal+, Geoffroy Garétier donne son avis sur le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille et notamment les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac.

Sur le plateau du « Late football club », il s’est confié sur les arrivées des deux joueurs et il ne semble pas convaincu par ces choix. “C’est un peu la même question que pour Bakambu ou d’autres joueurs du mercato. Il y a des opportunités de marché. Pour avoir des joueurs pas chers ou carrément gratuits sur lesquels personne n’est, il faut aller chercher des joueurs qui ne jouent plus. C’est un vrai pari. Il ne jouait plus du tout et Arteta n’en voulait plus depuis un moment. Il n’était pas du tout dans ses plans. C’est une vraie question. Il ne s’est pas imposé à Arsenal et c’est difficile de savoir ce qu’il vaut aujourd’hui. »