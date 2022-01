Sur une excellente dynamique en Premier League, Mikel Arteta souhaite intégrer de nouveaux renforts à son groupe afin de poursuivre sa réussite. Deux indésirables de la Juventus Turin attisent l’intérêt des Gunners.

Sur une pente ascendante, Arsenal retrouve des couleurs et reste sur une excellente dynamique. Actuellement 5e de Premier League, les Gunners comptent un match et deux points de retard sur West Ham. Pour garder le rythme, et pourquoi pas titiller le trio de tête, le club londonien pourrait notamment s’appuyer sur quelques renforts cet hiver. Si la piste menant à Sergi Roberto a été évoqué ces dernières semaines, l’écurie britannique serait en discussions avancées avec la Juventus Turin afin de boucler deux dossiers dès cet hiver.

Selon les informations de Sky Sport, couplées à celles de la Gazzetta dello Sport, Arsenal serait sur le point de réaliser un double transfert avec deux recrues en provenance de la Juventus Turin : Arthur Melo et Danilo. Véritable flop à son arrivée au FC Barcelone, le milieu de terrain de 25 ans n’a pas eu plus de réussite en Italie. Souvent relégué sur le banc de touche de la Vieille Dame, il aura enfin l’occasion de retrouver du temps de jeu à Arsenal. Les négociations seraient très avancées entre les deux parties et un accord serait tout proche. Les Gunners en auraient profité pour se renseigner sur les disponibilités de Danilo et une double opération pourrait rapidement voir le jour. Si des prêts sont évoqués par la presse britannique, ces derniers, selon les médias italiens, devraient inclure des options d’achat.

En difficultés financières, ces deux départs pourraient sauver la Juventus Turin qui cherche à se séparer de ses indésirables depuis déjà plusieurs mois. Ces deux opérations pourraient alléger sa masse salariale tout en lui rapportant de jolies indemnités l’été prochain. L’opportunité pour la Vieille Dame de pouvoir se renforcer.