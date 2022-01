En quête de renfort cet hiver, Mikel Arteta pourrait tenter de relancer le jeune Arthur, qui peine à briller depuis son arrivée en Europe.

Dans une très bonne dynamique depuis quelques journées, Arsenal est plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions. Actuellement 5e de Premier League, les Gunners comptent un match et deux points de retard sur West Ham. Pour garder le rythme, et pourquoi pas titiller le trio de tête, le club londonien pourrait notamment s’appuyer sur quelques renforts cet hiver. D’après les informations de Sky Sports, Arsenal aurait déjà bien avancé sur un dossier. Selon le média britannique, les Gunners ont trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le prêt sans obligation d’achat du Brésilien Arthur.

Véritable flop à son arrivée au FC Barcelone, le milieu de terrain de 25 ans n’a pas eu plus de réussite en Italie. Souvent relégué sur le banc de touche de la Vieille Dame, il aura enfin l’occasion de retrouver du temps de jeu à Arsenal. Le transfert est pratiquement bouclé, mais la Juve compte d’abord s’assurer de lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes ont notamment été évoquées, comme Houssem Aouar et Renato Sanches. Affaire à suivre…