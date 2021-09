Karl-Heinz Rummenigge a donné son avis bien tranché sur le départ de Lionel Messi du Barça cet été.

Demain soir (21h), le FC Barcelone fera son entrée en lice dans la Ligue des champions contre le Bayern Munich et les blaugranas auront à cœur de prendre leur revanche après une douloureuse défaite 2-8 il y a deux saisons. L’un de ceux qui ont apprécié ce match est Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur général du Bayern, qui a accordé une interview au quotidien AS dans laquelle il a évoqué le départ choc de Lionel Messi, une perte traumatisante pour le Barça selon l’Allemand.

« En l’espace de trois ans, LaLiga a perdu ses deux joueurs phares. Cristiano est allé à la Juventus et maintenant Messi au PSG. Tous deux laissent un vide en termes de marketing qui ne peut être comblé. Chacun est libre de dire ce qu’il veut, mais je considère comme un but contre son camp le fait d’avoir été obligé de faire partir Messi à cause des conséquences du fair-play financier. Quand on cumule autant de dépenses, il est normal que les comptes ne s’arrangent pas, surtout après ce que le coronavirus a représenté pour tout le monde. Le chemin qui nous attend est difficile, mais il est aussi correct et nécessaire. Réduire les coûts est indispensable avec plus de 1,3 milliard d’euros de dettes. Il n’y a pas d’alternative. Et mon bon ami Joan Laporta le sait aussi », a déclaré Rummenigge, qui tout de même salué l’excellent travail du nouveau président Joan Laporta.